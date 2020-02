Polizei such Zeugen : Einbrecher versuchen mit Gullideckel in Spielhalle einzudringen

Dinslaken Mit roher Gewalt versuchten Einbrecher in eine Dinslakener Spielothek einzudringen.

Mit einem Gullideckel und einem Stein haben Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2.35 Uhr versucht, die Scheibe einer Spielothek an der Otto-Lilienthal-Straße zu zertrümmern. Den Kanaldeckel hatten sie zuvor aus einem Schacht auf der Straße vor der Spielhalle entnommen. Der Einbruchversuch scheiterte. Polizeibeamte setzten den Deckel wieder ein. Die Unbekannten flüchteten unerkannt. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 6220.