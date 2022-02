Versuchter Raub auf Discounter : Mit Messer bewaffneter Mann fordert Geld

Voerde Weil die Kassiererin die Herausgabe des Geldes verweigerte, flüchtete der Täter, ohne Beute gemacht zu haben.

Einen versuchten Raub auf einen Discounter an der Poststraße in Friedrichsfeld meldet die Polizei. Am vergangenen Freitag gegen 20.45 Uhr forderte in dem Geschäft ein bislang noch unbekannter Mann unter Vorhalt eines Messer von einer Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Dabei schlug er mehrfach gegen die Türe des Kassenbereiches, wie die Polizei mitteilt. Die Frau hielt die Türe zu und verweigerte die Herausgabe. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute. Von dem Mann liegt eine Personenbeschreibung vor. Danach ist er 20 bis 25 Jahre alt, von südosteuropäischem Erscheinungsbild, er ist 1,75 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift im Rückenbereich, schwarze Hose sowie schwarze Turnschuhe. Zeugen, die Angaben machen können, werden von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 02855 96380 zu melden.