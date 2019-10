12. bis 21. Oktober : Baustelle stört ab Samstag den Bahnverkehr

Dinslaken/Wesel Reisende müssen sich auf den Linien RE 19 und RB 35 auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen.

Die Linie RE 5 ist ebenfalls von Einschränkungen und Änderungen betroffen. Es verkehren teilweise Busse. Die Abellio-Busse haben nur in Oberhausen Hauptbahnhof einen unmittelbaren Anschluss zu den Zügen der Linie RE 19. Tagsüber haben die in Sterkrade aus Richtung Wesel ankommenden Züge Anschluss an Busse des RE 5 nach Oberhausen Hauptbahnhof. Umgekehrt haben die Ersatzbusse des RE 19 von Oberhausen Hauptbahnhof nach Sterkrade keinen Zuganschluss, da keine Züge des RE 5 zwischen Sterkrade und Wesel verkehren.