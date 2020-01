Kreuz vor der Pauluskirche Voerde : „Verschwundener Christus“ kommt in die Kirche zurück

Voerde Der hölzerne Jesus hängt nicht mehr am Kreuz vor der Pauluskirche in Voerde. „Nur noch das Kreuz steht auf dem Hügel, es wird immer noch angeleuchtet, aber der Herr fehlt“, bemerkt Pastoralreferent Markus Gehling trocken.

Die Jesusfigur war in den 50er Jahren in der Kirche installiert worden. Als das Gebäude Anfang der 90er Jahre umgestaltet wurde, hielt man die Skulptur für zu groß und zu wuchtig über dem Altar. Daher wurde dafür ein neues Kreuz angefertigt, und das alte kam nach draußen. Fast drei Jahrzehnte ging das mehr oder weniger gut, jetzt schlug die Restauratorin Alarm: Noch einen Winter werde das Kunstwerk nicht überstehen. „Wer sehr genau hingeguckt hat, hat zwar Schäden gesehen. Aber dass es so dramatisch gewesen ist, wie die Restauratorin gesagt hat, damit hätte ich jedenfalls nicht gerechnet“, sagt Markus Gehling. „Jetzt müssen wir gucken: An welcher Stelle in der Kirche ist ein guter Ort? Das wird noch eine Aufgabe. Es muss ja auch irgendwie wirken und zur Architektur passen.“ Er könnte sich vorstellen, die Christus-Skulptur „frei hängend“ im Raum zu installieren – aber da sei man noch mitten in den Überlegungen. Eine ebenso ungelöste Frage ist, was nun draußen hinkommen soll. Der Ort vor der Kirche sei wichtig. „Es sitzt oft jemand hier, hängt seinen Gedanken nach und lässt seine Sorgen da“, sagt der Pastoralreferent. Wollte man aber für das sehr große Kreuz eine passende wetterfeste Figur anschaffen, etwa aus Bronze, so wäre das aufwändig und sehr teuer.