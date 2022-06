Dinslaken/Lindlar Nach einem Verwandtenbesuch in Dinslaken war der 81-Jährige verschwunden.

Der vermisste Kurt S. ist am Mittwochabend wieder wohlbehalten in seiner Heimat im oberbergischen Kreis Lindlar aufgetaucht, wie die Polizei am Donnerstag mittelte. Der 81-Jährige hatte in Dinslaken einen Verwandten besucht und war danach seit Sonntagabend verschwunden. Die Polizei suchte mit Fotos nach dem Senior.