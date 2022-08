Polizei fand Gesuchten in Bensberg : Vermisster Senior aus Dinslaken wohlbehalten zurück

Polizei fand Gesuchten in Bensberg

Update Dinslaken Der 85-jährige Dinslakener, der am Montag mit seinem Auto davonfuhr und nicht zurückkehrte, ist wieder bei seiner Familie. Beamte der Autobahnpolizei fanden den Mann im Bereich Bensberg.

Der Senior hatte am Montag, 8. August, gegen 11.30 Uhr mit einem grauen Mercedes seine Wohnung an der Gerhard-Malina-Straße verlassen. Er wollte zur Neutor-Galerie fahren, um sich neue Kleidung zu kaufen. Sollte er dort nichts Passendes finden, wollte er nach Oberhausen entweder ins Centro oder zum Altmarkt in der Oberhausener Innenstadt weiterfahren. Gegen 22 Uhr meldete die Lebensgefährtin ihn als vermisst, da der 85-Jährige bis zu diesem Zeitpunkt nicht von seinem Einkauf zurückgekehrt war. Dies sei sehr untypisch für ihn, da er immer sehr zuverlässig ist. Der Vermisste hatte kein Handy bei sich.