Spaziergängerin findet Leiche in Weeze : Vermisster Familienvater ist tot

Spaziergängerin findet Leiche in Weeze

Weeze/Dinslaken Im April war ein Familienvater aus Dinslaken verschwunden. Sein Auto war in Winnekendonk gefunden worden. Jetzt wurde seine Leiche in Weeze entdeckt.

Jetzt ist es traurige Gewissheit. Der vermisste Familienvater aus Dinslaken ist tot. Nach Angaben der Polizei fand eine 47-jährige Spaziergängerin am Dienstag gegen 15.30 Uhr in einem Wald in Wemb einen Leichnam. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und eine Obduktion ergaben, dass es sich bei dem Toten um den 45-jährigen Dinslakener handelt, der seit April vergangenen Jahres vermisst wurde.