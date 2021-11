Mann wohlbehalten gefunden : Polizei setzt bei Vermisstensuche in Hünxe einen Hubschrauber ein

Hünxe Mann war zuletzt in einem Seniorenheim gesehen worden.

Einen Hubschrauber setzte die Polizei am Mittwochabend ein, um einen Mann aus Hünxe zu suchen, der vermisst wurde. Der 59-Jährige war an diesem Tag das letzte Mal in einem Seniorenheim gesehen worden. Glücklicherweise konnte der Vermisste wohlbehalten gedunden werden, so dass die Suche nach ihm beendet werden konnte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.