Traurige Gewissheit Vermisste 55-Jährige aus Dinslaken ist tot

Die Frau hatte sich in stationärer Behandlung in einem Dinslakener Krankenhaus befunden. Am 10. Januar war sie nach dem Wecken gegen 7.15 Uhr aus dem ihrem Zimmer verschwunden. Aufgrund ihres Krankheitsbildes könne eine aktuelle Notlage nicht ausgeschlossen werden, hieß es in einer Meldung der Polizei, in der sie die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche bat. Diese verlief trotz des Einsatzes von Personenspürhunden erfolglos.