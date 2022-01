31-Jähriger ist wohlbehalten zurück : Vermisster Dinslakener ist wieder aufgetaucht

Dinslaken Der Mann aus Dinslaken, der am Mittwochmorgen auf dem Weg zur Arbeit zunächst spurlos verschwunden ist, ist am Donnerstag „selbstständig und wohlbehalten“ zurückgekehrt.

Die Polizei hatte für den 31-Jährigen am Donnertstagnachmittag eine Vermisstenfahndung ausgeschrieben. Der Mann hatte am Mittwoch, 19. Januar, um 6.20 Uhr von seiner Wohnung in Dinslaken zu seiner Arbeitsstelle in Dinslaken fahren wollen. Dort kam er aber nicht an.