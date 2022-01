31-Jähriger wollte mit dem Auto zur Arbeit fahren : Polizei sucht nach Vermisstem aus Dinslaken

Wer hat diesen Mann gesehen? Foto: Polizei

Dinslaken Er wollte am Mittwochmorgen mit dem Auto zur Arbeit fahren. Dort kam er nicht an. Und telefonisch war der 31-Jährige auch nicht mehr zu erreichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei sucht nach einem vermissten Mann. Der 31-Jährige hatte am Mittwoch, 19. Januar, um 6.20 Uhr seine Wohnung am Brigittenweg in Dinslaken verlassen. Er ist mit seinem Auto, einem silbernen VW Polo, Kennzeichen WES-OD120 in Richtung seiner Arbeitsstelle an der Friedrich-List-Straße in Dinslaken gefahren. Kurz vor Verlassen der Wohnanschrift suchte eine enge Freundin und auch Arbeitskollegin den Vermissten auf. Beide verließen die Wohnanschrift getrennt in ihren eigenen Autos und verabschiedeten sich noch mit den Worten „Bis gleich“. An der Arbeitsstelle ist der Vermisste jedoch nicht angekommen. Seit Verlassen der Wohnung war der 31-Jährige auch telefonisch nicht mehr erreichbar. Ein Handy-Ortung war nicht möglich.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei der Mann wohl am Mittwochmorgen von seinem üblichen Arbeitsweg abgewichen und habe an der „Total“-Tankstelle an der Willy-Brandt-Straße seinen Wagen vollgetankt. „Das war über Quittungen und Kontodaten nachzuvollziehen“, so ein Sprecher. Von der Fahrtrichtung her könnte es sein, dass der Mann anschließend auf die Autobahn 59 in Richtung Düsseldorf gefahren ist. Er könnte aber natürlich auch eine ganz andere Richtung eingeschlagen haben oder sich noch in Dinslaken oder Umgebung aufhalten.

Den Bereich der Wege zwischen Wohnung und Arbeitsplatz habe man bereits intensiv abgesucht, teilt die Polizei mit, ebenso das Umfeld der Adressen von Freunden oder Verwandten.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: etwa 1,90 Meter groß, schlank, dunkelbraune Haare, braune Augen, Vollbart. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Jeans, einem olivgrünen Kapuzenpulli, schwarzen Sneakers der Marke Nike und einer grauen, größeren Umhängetasche mit Geldbörse.