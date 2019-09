Pedelecfahrer stürzte schwer : Verletzter greift Polizei und Rettungskräfte an

Voerde/Hünxe Ein verletzter, offenbar betrunkener 68-jähriger Pedelec-Fahrer hat nach Angaben der Polizei Rettungskräfte und Beamte angegriffen, nachdem diese ihn nach einem Sturz helfen wollten.

Der Vorfall geschah am Samstagabend gegen 18.15 Uhr auf der Kreuzung von Hans-Richter-Straße, Alte Hünxer Straße und Max-Planck-Straße. Der 68-Jährige aus Voerde habe in einer Gruppe von etwa zehn Radfahrern die Hans-Richter-Straße in Richtung Friedrichsfeld überquert, schildert die Polizei den Hergang. Dabei sei der 68-jährige „ohne Fremdeinwirkung“ gestürzt und habe sich schwer verletzt. „Als sich eine hinzugerufene Notärztin und die Besatzung eines Rettungswagens um den Verletzten kümmern wollten, trat, schlug und spuckte der Verunfallte diese an“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. „Polizeibeamte eilten den Rettungskräften zur Hilfe und fixierten die Arme des Mannes.“