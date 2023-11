Verkehrsunfall in Dinslaken E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Sturz

Leicht verletzt hat sich ein E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall der Landwehrstraße in Hiesfeld. Wie die Polizei berichtet, war der 23-Jährige am Mittwoch gegen 7.15 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Oststraße in Richtung Hügelstraße unterwegs. Als er dabei die Landwehrstraße überquerte, bog ein dunkler SUV von der Landwehrstraße auf die Oststraße ab und nahm dem 23-Jährigen die Vorfahrt. Dieser wich dem Auto aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Zu einer Berührung mit dem Auto kam es nicht. Der Autofahrer setzte danach seine Fahrt in Richtung Hügelstraße fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Autofahrer, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02064 6220 entgegen.