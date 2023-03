Kontrollen in Dinslaken Polizei erwischt 70 Fahrer mit Handy

Aufgrund der Vielzahl an Handynutzungen am Steuer und am Lenker appelliert die Polizei: Handys lenken ab, dadurch legen Fahrzeugführer mehrere Meter im „Blindflug“ zurück. Wer abgelenkt ist, kann in lebensgefährliche Situationen geraten, weil Verkehrszeichen oder Verkehrsteilnehmer übersehen werden können.

Zudem kommt bei Zweiradfahrern hinzu, dass ihre Fahrstabilität deutlich abnimmt, wenn Sie eine Hand von der Lenkstange nehmen. Nichts auf dem Handy könne so wichtig sein, dass man dadurch andere in Gefahr bringt, so die Polizei.