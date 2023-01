Anwohner aus Spellen enttäuscht Overbergweg: Landrat kann keine Rechtsverstöße erkennen

Nach Prüfung und Auswertung der Beschwerde der Anwohner des Overbergwegs und der Stellungsnahme des Voerder Bürgermeisters kommt der Landrat zu der Feststellung, „dass Rechtsverstöße, die in dieser Selbstverwaltungsangelegenheit mein aufsichtsbehördliches Handeln begründen könnten, hier nicht zu erkennen sind“. Deshalb besteht für den Chef der Kreisverwaltung in Wesel als zuständige Kommunalaufsicht zur Zeit „kein Anlass, in dieser Angelegenheit weitergehend tätig zu werden“. Dies hat er dem Sprecher der Anwohner des Overbergwegs in Spellen, Tobias Wörheide, in seiner Entscheidung über dessen Beschwerde vom 2. November des vergangenen Jahres nun schriftlich mitgeteilt.