Vereinsleben in Hünxe Miteinander Bruckhausen nach vorne bringen

Die Veranstaltungen für das Jahr 2024 stehen fest, darunter das Aufstellen des Maibaums am 4. Mai, das Möllebeckfest am 21. September, der Martinszug am 12. November und das Christbaumschmücken mit Nikolausbesuch in der ersten Dezemberwoche. Darüber hinaus wird sich der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft Bruckhausen (VFDB) am durch das Rathaus organisierten „Hünxer Sommer“ als kleinem Dorffest am 25. Mai mit einem eigenen Angebot beteiligen und ruft alle Vereine in Bruckhausen dazu auf, sich ebenfalls einzubringen. Darüber hinaus plant der VFDB Aktionen zur Dorfverschönerung: So sollen die Stromverteilerkästen gemeinsam mit dem Quartierspunkt, wie bereits in Drevenack, künstlerisch gestaltet und der Danziger Platz in einer gemeinsamen Aktion mit dem Bauhof aufgewertet werden.