Vorstand wiedergewählt : „Hünxe summt“ plant Zukunftswald in den Testerbergen

Hünxe Der Verein blickt auf drei Gründundungsjahre mit erfolgreichen Projekten und zwei Klimaschutzpreisen zurück. Auch für die Zukunft gibt es spannende Ideen.

(RP) Der Insekten- und Naturschutzverein „Hünxe summt“ blickt auf drei erfolgreiche Gründungsjahre zurück. „Wir haben Lebensräume für die heimische Insektenwelt geschaffen, Projekte zur Umweltbildung durchgeführt, Kulturveranstaltungen ermöglicht, Mitglieder gewonnen und Auszeichnungen erhalten“, sagte Vorsitzender Max Kapalla in der digital durchgeführten Mitgliederversammlung. „Gemeinsam haben wir vieles seit unserer Vereinsgründung im August 2019 bewegt und uns in der Gemeinde Hünxe etabliert.“

Schriftführerin Sabine Höcker hob dabei zwei Projekte hervor, die der Verein 2021 umgesetzt hatte. So wurden in Zusammenarbeit mit dem Verein Bürgergarten Hünxe auf 1.500 Quadratmetern am Hohlbachweg Insekten- und Naturschutzräume aus Wildrosenhecken und Obstbäumen geschaffen. Im Industriegebiet Bucholtwelmen legte „Hünxe summt“ auf dem Betriebsgelände von HDB Recycling einen Röhreninsektengarten an. Mit Bambus und Schilfhalmen gefüllte Rohre wurden als Nisthilfen in die Landschaft integriert, Wildgehölze gepflanzt und eine Wildwiese mit standortgerechtem Saatgut angelegt.