Mit Werner Seuken und Cesare Siglarski : Freilichtlesung mit Musik im Naturforum Hünxe

Im Hünxer Naturforum an der Skateranlage summt es nicht nur: Hier gibt es jetzt auch regelmäßig Kultur unter freiem Himmel. Foto: Hs/bl

Hünxe Der Verein „Hünxe summt“ freut sich auf die erste Kulturveranstaltung, die auf dem erst im Herbst 2020 angelegten Naturforum stattfindet.

Der Insekten- und Naturschutzverein „Hünxe summt“ lädt zu einer besonderen Freilicht-Veranstaltung ein. Unter dem Titel „Der Natur entfremdet – kritische Märchen von Hans Christian Andersen“ kommen Gäste am Sonntag, 27. Juni, ab 11 Uhr, im Naturforum am Kost-im-Buschweg (neben der Skateanlage) in einen literarisch-musikalischen Genuss. Der Voerder Rezitator Werner Seuken trägt auf der naturnah gestalteten Grünfläche Märchen vor. Für die musikalische Umrahmung sorgt Dinslakener Musiker Cesare Siglarski. Der Eintritt ist frei - Spenden sind willkommen. Eine Alltagsmaske ist zu tragen.