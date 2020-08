Zeelink-Baustelle bei Hünxe : Verdächtiger Film auf der Landwehr

Die Drevenacker Landwehr - ein verdächtiger Film auf dem Wasser. Foto: Marco Schmidt

Hünxe Anwohnern in Hünxe ist am vergangenen Samstagmittag ein eigenartiger, farbiger Film auf dem Wasser der Drevenacker Landwehr aufgefallen. Sie machten die Beobachtung in der Nähe des Parzellenwegs und riefen die Polizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In die Landwehr wird in diesem Bereich abgepumptes Grundwasser von einer Baustelle der Zeelink-Ferngasleitung geleitet.