Kreis bestätigt zwei Verdachtsfälle : Verdacht auf Corona: Zwei Dinslakener in Quarantäne

Verdacht auf Corona: Zwei Dinslakener in Quarantäne

Dinslaken Zwei Dinslakener befinden sich derzeit wegen des begründeten Verdachts auf Corona in häuslicher Quarantäne. Das bestätigt die Pressestelle des Kreises Wesel auf Nachfrage. Die beiden Betroffenen erfüllen eine der Voraussetzungen des Robert-Koch-Instituts für begründete Verdachtsfälle: Sie hatten Kontakt mit einer infizierten Person oder waren in einem Risikogebiet unterwegs und weisen entsprechende Symptome auf.

Die Anzahl der Menschen, bei denen ein begründeter Verdacht auf eine Infektion besteht, ändert sich ständig. Am Montag waren es noch 50 Betroffene im Kreis Wesel, am Dienstagnachmittag schon 67. Täglich kommen Verdachtsfälle hinzu oder werden von der Liste gestrichen, weil sie nachweislich nicht erkrankt seien, so Kreis-Sprecherin Anja Schulte. Die meisten, betont sie, stellten sich als gesund heraus. aha