Verbraucherzentrale Dinslaken: Handyverträge nicht aufschwatzen lassen

Dinslaken Die Verbraucherzentrale Dinslaken informiert Kunden über mögliche Ärgernisse. Es gibt einen Leitfaden.

Das Thema treffe junge wie ältere Verbraucher gleichermaßen, weiß Bordin. Sie erlebe in der Zentrale in Dinslaken regelmäßig Fälle, in denen Verbraucher beim Reklamieren ihres Mobilfunkvertrags nicht weiterkommen. Deshalb sei beim Abschluss im Laden vorab Aufmerksamkeit gefragt. Verbraucher sollten unter anderem darauf achten, dass sie vor Unterschrift ein standardisiertes Produktinformationsblatt erhalten, auf dem alle wichtigen Eckdaten wie Laufzeit, Monatsraten oder Konditionsänderungen aufgezeigt sind. Seit Mitte 2017 sind Händler dazu verpflichtet, das Blatt vor Vertragsabschluss auszugeben. Doch eine Stichprobe der Verbraucherzentrale von Januar und Februar diesen Jahres zeigt, dass das wohl selten gemacht wird. Unter 301 aufgesuchten Telefonläden in ganz NRW hätte nur ein Prozent von sich aus das Informationsblatt ausgehändigt, so Bordin. Acht Prozent taten dies auf Nachfrage, über 90 Prozent auch nicht nach Aufforderung. In Dinslaken habe nur einer von fünf Läden das Blatt ausgegeben.