Für Elektroautos : Wie die Sonne in den Tank kommt

Dinslaken Wer in seinem Eigenheim Solarstrom mittels einer Photovoltaikanlage selbst erzeugt, kann Energiekosten sparen und schont dabei auch noch die Umwelt.

Der nächste Vortrag in Dinslaken wird am Dienstag, 14. Mai, 18 bis 20 Uhr, in der Beratungsstelle an der Duisburger Straße 21 gehalten. Dann geht es unter anderem um die angemessene Anlagengröße, die richtige Ladeleistung, die anfallenden Kosten und um bestehende Fördermöglichkeiten.