Natur unter der Lupe „Tag der lebendigen Emscher“ führt in verbotenes Gelände

Mit der neuen Emscher-Mündung in den Rhein ermöglicht die Emschergenossenschaft Fischen den Aufstieg stromaufwärts – ein Beitrag zur Steigerung der Artenvielfalt, der über Jahrzehnte nicht möglich war: Seit der Inbetriebnahme des Mündungsbauwerkes im Jahr 1949 stürzte die Emscher rund fünf Meter tief in den Rhein. Mit der Verlegung der Mündung um knapp 500 Meter nach Norden hat die Emschergenossenschaft den Höhenunterschied elegant und sanft ausgeglichen, unter anderem mit fischfreundlichen Sohlgleiten. Rund 70 Millionen Euro hat die Emschergenossenschaft in die Maßnahme investiert – es ist eine sinnvolle Investition in die Klimafolgenanpassung, in den Hochwasserschutz und in die Förderung der Artenvielfalt im neuen Emscher-System.