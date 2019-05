Verwaltung legt Bericht vor : Verbesserung des Radverkehrs geht voran

Dinslaken Dinslaken arbeitet an der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur für Radfahrer und Fußgänger. Die Bedeutung des Fahrrades nimmt immer weiter zu. Es trägt zum Klima- und Umweltschutz bei.

In der Verwaltungsvorlage, mit der sich der Planungs- Umweltschutz-, Grünflächen und Stadtentwicklungsausschuss sowie der Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr in ihrer gemeinsamen Sitzung am 3. Juni,befassen werden, wird ausgeführt, dass das Fahrrad an Einfluss gewinnt, es nicht nur als Sport- oder Freizeitgerät wahrgenommen wird, sondern auch als alltagstaugliches Verkehrsmittel. Zudem komme dem Radverkehr eine wesentliche Rolle beim Klima- und Umweltschutz sowie in der Gesundheitsförderung zu. Dies spiegele sich auch wider in der Berücksichtigung des Ziels der Förderung des Radverkehrs in etlichen von der Politik beschlossenen kommunalen Konzepten, wie dem Fuß- und Radverkehrskonzept, Klimaschutzkonzept, dem Lufreinehalte- sowie dem Lärmaktionsplan.