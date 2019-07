Ventilatoren, Klimaanlagen und alles mit Wasser : Der große Run auf alles, was kühlt

Dinslaken Die Hitzewelle in der vergangenen Woche sorgte dafür, dass in den Baumärkten die Menschen teilweise Schlange standen, um Ventilatoren, Klimageräte oder Pools zu ergattern. Manches war rasend schnell vergriffen.

Im Hagebaumarkt Stewes an der Max-Eyth-Straße in Dinslaken stehen direkt im Eingangsbereich noch einige Ventilatoren bereit und auch noch einige Pools gibt es hier zu ergattern. „Das, was hier steht, ist alles, was wir noch haben“, sagt Sandro Mirsemann, der stellvertretende Marktleiter. Die Hitzewelle in der vergangenen Woche hatte einen Ansturm auf die Waren ausgelöst. Alles, was in irgendeiner Weise abkühlt, war gefragt. „Die Klimageräte waren direkt am Montag ausverkauft“, sagt Sandro Mirsemann. „Und bei den Pools und Ventilatoren standen die Kunden teilweise in langen Schlangen, um etwas zu bekommen. Die Sachen waren teilweise so schnell vergriffen, dass wir überhaupt nicht mehr mit dem Nachfüllen der Ware nachkamen“, berichtet er.