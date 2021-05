21 Autos in Dinslaken beschädigt : Reifen zerstochen, Scheiben zertrümmert

Die Polizei fahndet nach Reifenstechern, die sich am Wochenende in Dinslaken an geparkten Autos zu schaffen gemacht haben (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dinslaken Wieder haben Chaoten in Dinslaken in blinder Zerstörungswut Autos beschädigt. Diesmal machten sie sich über geparkte Fahrzeuge her, zerstachen Reifen und schlugen Scheiben ein.

21 Autos und einen Anhänger haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in Dinslaken beschädigt. In den meisten Fällen zerstachen die Täter Reifen und zerstörten Scheiben. Die Fahrzeuge standen an der Katharinenstraße, Claudiastraße, Talstraße, Haldenstraße und Paulastraße sowie am Franziskaweg. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesen Bereichen etwas Auffälliges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02064 622-0 bei der Polizei Dinslaken zu melden.

