Viele werden ihn vermissen : Trauer um Uwe Friebe vom Kiosk am Neutorplatz

Dinslaken 34 Jahre lang hat er die Kunden in der Verkaufshalle bedient. Am Mittwoch ist er im Alter von 61 Jahren gestorben.

Er war ein liebenswerter Mensch, ein netter Kerl, den viele Dinslakener mochten. Die Kunden, von denen Uwe Friebe sehr viele persönlich kannte, kamen nicht nur, um am Neutor-Kiosk Zigaretten zu kaufen, die Zeitung, eine gemischte Tüte mit Bonbons, den Morgen-Kaffee, bevor sie in den Bus stiegen. Sie kamen auch, um ein Schwätzchen zu halten, wollten erfahren, was es Neues gibt im Städtchen. Und so mancher lud bei dem Mann hinter der kleinen Verkaufsluke auch seine Sorgen ab.

Wenn das Büdchen morgens um 5.30 Uhr öffnet, warten manchmal schon die ersten Kunden. Und oft steht bereits die zweite Generation vor der kleinen Verkaufsluke. „Jetzt kommen schon die Kinder zu uns, deren Eltern wir früher mit Bonbons das Rechnen beigebracht haben“, erzählte Uwe Friebe einmal. „Wo gibt es so etwas denn noch in der Innenstadt?“ Der Anlass für diesen Rückblick war ein besonderer. 2011 feierte das Büdchen Silberjubiläum. Mit der Feierlaune war es damals allerdings nicht weit her. Der Grund war die bevorstehende Neubebauung des Neutorplatzes und der mögliche Abriss des Kiosks. Drei Jahre später konnten Uwe Friebe und Marlies Heep wieder lächeln. Sie weihten ihren neuen, nur einige Meter neben dem alten Standort in Eigenregie erbauten Kiosk am Neutorplatz ein. Für das Paar war der Kiosk nicht nur eine neue Existenz. Es war auch der ideale Ort, um Büdchenkultur besonders hervorzuheben. Die Bewerbung für den ersten Tag der Trinkhallen, der im gesamten Ruhrgebiet von der Metropole Ruhrtourismus koordiniert wurde, hatte Erfolg. Friebe, Heep und viele Dinslakener feierten gemeinsam.