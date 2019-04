Mit Terrasse : ZeLoh – das Restaurant am Förderturm

Dinslaken Im Herbst wollen Ute und Andreas Magedanz direkt neben dem Förderturm das ZeLoh eröffnen – mit einer Terrasse am Lohberg-Corso. Den Pachtvertrag für „De alde School“ in Voerde haben sie gekündigt.

Dass Andreas und Ute Magedanz in ihrem Food Truck auf dem Feierabendmarkt und beim Frühlingsfest ein Bild des Förderturms Lohberg im Rücken hatten, ist kein Zufall. Noch in diesem Jahr, im Herbst, wollen die Dinslakener ein Restaurant auf dem Zechengelände eröffnen: ZeLoh soll es heißen, wie Zeche Lohberg – und es soll direkt neben dem Förderturm stehen, mit Terrassenblick auf den Lohberg-Corso.

Drei Jahre haben sich die Gastronomen um das Filetstück auf dem Zechengelände bemüht. Gastronomie auf altem Industriegrund? Dafür müssen viele Auflagen erfüllt werden. An der Stelle stand früher etwa der Grubenlüfter, unter anderem muss dessen Betonfundament weg, der Baugrund auf Munition untersucht, ein Lärmschutzgutachten beigebracht werden, zählt Ute Magedanz auf – unter anderem. Doch nun ist der Bauantrag gestellt, die Eheleute hoffen auf zügige Bearbeitung. Denn noch im Herbst soll das Restaurant in exponierter Lage, gegenüber liegt die Zechenwerkstatt, eröffnen.

Einsatz Am 14. Juni sind die beiden mit dem Food Truck beim Late Night Shopping in Dinslaken vertreten.

Ganz besonders im CO2-neutralen Gebiet Lohberg zeige sich diese Entwicklung. Die Verbindung von Tradition und Moderne wollen die Gastronomen auch in Speisekarte, Einrichtung und Eventprogramm abbilden. Das 400 Quadratmeter große, moderne Gebäude wird im Vintage-Stil eingerichtet und soll drinnen und draußen Platz für jeweils 100 Gäste bieten. Alles soll barrierefrei sein, das ist beiden besonders wichtig. Auch deswegen haben sie den Pachtvertrag für „De alde School“ in Voerde-Löhnen zum Jahresende gekündigt.

Deutsche Küche soll es geben – aber mit einem „modernen, hippen Twist“, so der 56-jährige Andreas Magedanz. Außerdem sind Themenabende geplant – ein mediterraner oder ein Barbecue-Abend etwa. Ab morgens soll es Brunch, nachmittags Kaffee und Kuchen geben. Wer einmal im Auen Café Bislicher Insel in Xanten war, das die beiden ebenfalls betreiben, weiß, worauf sich Kuchenfreunde freuen können. Die Zutaten für die Speisen sollen aus der Region kommen – inklusive eines eigenen Steiger-Biers.

Auch Unterhaltung ist geplant: Im Programm sollen Stand-up-Comedy und Poetry Slam ebenso zu finden sein wie Lesungen, Jazz oder Quizabende. Und weil die optimale Fotokulisse in der Nachbarschaft in den Himmel ragt, will ZeLoh die Möglichkeit freier Trauungen am Förderturm bieten.