Entscheidung in Dinslaken Richterin verurteilt Michael Wendler zu 15.000-Euro-Geldstrafe

In dem Prozess ging es um die Plattenfirma CNI Records, die von Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg geführt wurde und 2016 Insolvenz beantragen musste. Wendler sollen, so sah es die Staatsanwaltschaft, in diesem Zusammenhang unter anderem Autorenanteile an 176 Musiktiteln überschrieben worden sein, um das Vermögen des ursprünglichen Rechteinhabers aus der Insolvenzmasse zu lösen. Den Vorwurf der Tateinheit mit Bankrott ließ der Vertreter der Anklage, Staatsanwalt Wolfgang Seither, wegen Unerheblichkeit für das Strafmaß fallen.