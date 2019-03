Werk soll wieder aufgebaut werden : Untersuchung zu Feuer in Chemie-Halle

Das Betriebsgelände im Gewerbegebiet am Morgen nach dem Brand. Die Löscharbeiten waren schwierig, das Areal wurde mit Schaum geflutet. Foto: Zehrfeld

Voerde Nach dem großen Brand in einem Betrieb im Gewerbegebiet in Voerde wird das Gelände am heutigen Mittwoch intensiv begutachtet. Es gebe keine Theorie zur Ursache. Das Werk soll wieder aufgebaut werden, sagt der Eigentümer.

Das Gelände des Betriebs von „Henry Chemie“ am Heideweg ist nach dem Großbrand der vergangenen Woche eine Trümmerlandschaft. Doch es gibt schon Konzepte dafür, wie es in Zukunft weitergehen soll. „Nach heutigen Plänen wird alles neu aufgebaut und die Produktion wieder aufgenommen“, sagt Heinrich Liesen, Eigentümer des Mutterkonzerns „Liesen“. „Versicherungstechnisch ist alles abgedeckt.“

Wann es so weit sein könnte, das steht allerdings in den Sternen. „Erst mal geht es um die Frage: Wie konnte so was überhaupt passieren?“, erklärt Heinrich Liesen. Bisher sei die Brandursache völlig ungeklärt: „Es gibt keinen Anhaltspunkt, wie es passiert sein konnte.“

Info Produkte für die Bauindustrie Mutterkonzern Das Unternehmen Liesen stellt Produkte für die Bauindustrie her. Es hat seinen Hauptsitz in Lingen im Emsland, Niedersachsen. Der Konzern ist aufgeteilt in mehrere Sparten, er unterhält eine Reihe von Produktionsstätten in Deutschland. Das Voerder Werk gehört zur Sparte Henry Bauchemie. Fünf Mitarbeiter sind dort in der Herstellung von Pflaster-Fugenmörtel beschäftigt. Das Unglück Der Brand ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch, 20. März. Die ersten Notrufe von Bürgern gingen um 22.42 Uhr ein. 112 Einsatzkräfte brachten die Situation gegen drei Uhr früh unter Kontrolle.

In der Nacht zum 20. März, ist die Lager- und Fertigungshalle von „Henry Chemie“ im Gewerbegebiet Grenzstraße in Flammen aufgegangen. In dem Betrieb wird Fugenmörtel für Pflasterungen von Straßen und Wegen produziert. Für die Mischung des Materials werden Epoxidharze benötigt, die ebenfalls am Standort hergestellt wurden und dort lagerten.

Das Unglück war von dramatischen Szenen begleitet: Feuersäulen schossen vier bis sechs Meter hoch aus dem Dach in den Nachthimmel. Es gab Explosionen im Inneren des Gebäudes, und eine etwa 30 Meter hohe schwarze Rauchsäule bildete sich über dem Areal. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt, als ein Rolltor durch die Druckwelle einer Explosion aus der Verankerung gerissen und ihnen entgegengeschleudert wurde.

Wenige Stunden davor sei alles noch wie an jedem anderen Abend gewesen, rekapituliert Heinrich Liesen die bisherigen Erkenntnisse. „Zwischen 17 und 18 Uhr hat der Betriebsleiter das Gebäude verlassen. Der macht jeden Abend seinen Rundgang – da war alles in Ordnung“, blickt er zurück. Nachts wird in der Firma nicht gearbeitet. Der Mann sei also nach Hause gefahren, und dann kam in der Nacht der Alarm.

Am heutigen Mittwoch soll eine großflächige Untersuchung sowohl zur Unglücksursache als auch zu den entstandenen Schäden in Angriff genommen werden. Dazu gehört, dass ein Bodengutachten erstellt wird. Es wird geprüft, ob Schadstoffe ins Erdreich eingedrungen sind.

Durch die Hitze des Feuers könnten die Rohstoffe, die in der Halle lagerten, zwar vollständig verbrannt sein, mutmaßt der Unternehmenschef. Allerdings wurde das gesamte Gelände mit Lösch-Schaum geflutet, womit schädliche Substanzen versickert sein könnten. Bisher könne man auch die Höhe des finanziellen Schadens kaum eingrenzen. Erste Schätzungen der Polizei von „deutlich über 500.000 Euro“ seien wohl viel zu niedrig angesetzt: „Auf jeden Fall über eine Million“, vermutet Liesen. Den Produktionsausfall des Voerder Werks will das Unternehmen derzeit mithilfe anderer Niederlassungen auffangen. „Wir versuchen, die wichtigsten Artikel an anderen Standorten mitzuproduzieren“, so Liesen. Was allerdings nicht ganz einfach sei. Denn die Erzeugnisse des Unternehmens werden in der Bau-Branche gebraucht. Diese wiederum boomt, und entsprechend ausgelastet sind auch die übrigen Standorte.

Fünf Mitarbeiter haben in dem Voerder Werk gearbeitet. „Die bleiben natürlich bei uns im Beschäftigungsverhältnis“, stellt Liesen klar. Im Moment überlege man, ob und wie man diese Kollegen für die Übergangszeit in anderen Werken einsetzen könne, in denen jetzt mehr Hände gebraucht werden.