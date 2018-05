Dinslaken/Duisburg: Unter Augen der Polizei Drogen verkauft

Dinslaken/Duisburg Landgericht verurteilt 20 Jahre alten Dinslakener zu einjähriger Jugendstrafe auf Bewährung.

Wegen Beihilfe zum Drogenhandel verurteilte das Landgericht Duisburg einen zur Tatzeit 20 Jahre alten Dinslakener jetzt zu einer einjährigen Jugendstrafe, die es zur Bewährung aussetzte. Obwohl die Polizei dem Treiben bereits zusah, hatte er am 16. September 2016 einem 34-jährigen Duisburger bei dessen Drogengeschäften geholfen.

An einem Meidericher Kiosk hatte es am Tattag eine gewalttätige Auseinandersetzung gegeben. Die Polizei fahndete im Nahbereich noch nach Beteiligten der Schlägerei. Doch die Allgegenwart von Ordnungshütern hatte die beiden Angeklagten nicht abhalten können, ihrem kriminellen Nebenerwerb an dem Kiosk ungerührt weiter nachzugehen.