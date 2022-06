Teure Pläne für den Marktplatz in Lohberg : Ein Kiosk ist kein Lebensmittelladen

Der Johannestreff in Lohberg. Foto: Schwarze-Blanke

Meinung Dinslaken In der Sitzung des Dinslakener Stadtrates im September soll die Entscheidung fallen, wie es mit den Kiosk-Plänen für Lohberg weitergeht. Bis dahin muss klar sein, was man von dem Verkaufsbüdchen erwartet und was es tatsächlich leisten kann.