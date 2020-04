Unsere Woche : Wir sollten aus der Krise gelernt haben

Die Duisburger Straße in Zeiten von Corona: Ab Montag soll es hier wieder ein wenig belebter vorgehen. Einzelne Geschäfte öffnen wiedr. Foto: Heinz Schild

Meinung In der kommenden Woche gibt es die ersten Lockerungen der bisherigen Einschränkungen, die wegen der Corona-Pandemie verhängt worden sind. Einige Geschäfte, die bislang geschlossen bleiben mussten, dürfen öffnen.

In den ersten Schulen läuft der Unterrichtsbetrieb langsam wieder an.

Es wird sich schnell zeigen, ob wir aus der Corona-Krise gelernt haben und bereit sind, uns den neuen Gegebenheiten anzupassen. Abstandsregeln und Hygienevorschriften sind natürlich auch weiterhin strikt einzuhalten – dies schon im ureigensten Interesse. Wer meint, er könnte weitermachen wie vor der Pandemie, der gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen. Die Krise hat uns eindrücklich vor Augen geführt, wie wichtig gegenseitige Rücksichtnahme ist, und uns gezeigt, dass es gerade in schwieriger Zeit notwendig ist, zusammenzuhalten. Denn gemeinsam bewältigt man viele Probleme einfach leichter. Halt und Unterstützung durch andere Menschen geben dem Einzelnen Kraft, lassen ihn Mut schöpfen, damit er nicht verzweifelt.

Etwas im Stich gelassen von der nordrhein-westfälischen Landesregierung fühlt sich verständlicherweise die Stadt Dinslaken. Sie bemängelt, dass das Land in der aktuellen Fassung der Corona-Schutzverordnung nicht für eindeutige Klarheit in Sachen Großveranstaltungen sorgt. Zwar heißt es allgemein, dass diese bis Ende August nicht stattfinden dürfen, doch liegt der Dinslakener Stadtverwaltung keine entsprechende Rechtsverordnung des Landes dazu vor. Deshalb schreckt die Kommune davor zurück, die DIN-Tage zum jetzigen Zeitpunkt abzusagen. Das Dinslakener Stadtfest findet traditionell am letzten Augustwochende statt. Würde die Kommune nun die DIN-Tage kippen, täte sie dies auf eigenes Risiko. Das könnte bedeuten, dass sie regresspflichtig gemacht wird und Schadensersatzzahlungen leisten muss – und da kann es um beträchtliche Summen gehen.