Lange Schlangen vor dem Bürgerbüro : Unhaltbarer Zustand

Das Bürgerbüro befindet sich in der Stadtmitte. Foto: Heinz Schild

Meinung Dinslaken Wer gegenwärtig ohne einen Termin die Dienste des Bürgerbüros in der Innenstadt in Anspruch nehmen will, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Und das wird voraussichtlich auch vorerst so bleiben. Das ist eine Zumutung für die Betroffenen.