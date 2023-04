Unsere Woche: Anwohner und Stadtverwaltung Da wünscht man sich doch etwas mehr Bürgernähe

Die Anwohner des Overbergweges in Spellen sind nun wirklich keine notorischen Nörgel, die an allem etwas auszusetzen haben. Dass sie nicht gerade in Begeisterungsstürme ausbrachen, als sie von der Voerder Stadtverwaltung erfuhren, dass ihre Straße als Zufahrt zur Baustelle für den Kindergartenneubau dienen soll, ist nur allzu verständlich. Nachvollziehbar ist auch, dass sie Sorgen hatten, dass durch den Schwerlastverkehr, der über den Overbergweg rollen würde, ihre Straße Schäden davontragen könnte. Zudem sorgten sie sich um die Sicherheit von Kindern und Senioren, die auf der angrenzenden Elisabethstraße unterwegs sind und durch die Laster hätten gefährdet werden können.