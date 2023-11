Unsere Woche: Die Stadt und der BSV Dinslaken Mal wieder hat die Verwaltung Vertrauen verspielt

Es ist schon erstaunlich. Immer wieder verärgert die Dinslakener Stadtverwaltung mit ihren Planungen Bürger dieser Stadt. Sie fühlen sich mal schlecht oder auch gar nicht informiert, sehen ihre Belange als nicht genügend berücksichtigt an. Erst wenn die Betroffenen sich anschicken, auf die Barrikaden zu gehen oder vor dem Rathaus stehen und protestieren, lässt die Verwaltung sich zu einem Gespräch herab. Man denke beispielsweise an den berechtigten Protest der Nutzer der Hundewiese, die kurzfristig dicht gemacht worden war. Während die Bürger oftmals Gesprächsbedarf haben, verspürt die Verwaltung dies Bedürfnis nicht. Erinnert sei an die Verärgerung der Schulpflegschaften mehrerer weiterführenden Schulen, die sich für einen coronasicheren Unterricht einsetzten, die Stadtspitze aber damals keinen Redebedarf sah und damit die Vertreter der Schulen vor den Kopf stieß.