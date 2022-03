Unsere Woche : Solidarität und Hilfsbereitschaft

Meinung Die Menschen in de Ukraine kämpfen für ihre Freiheit und für demokratische Werte. Sie lehnen sich gegen gegen die Tyrannei Putins auf. Sie werden auch getragen von einer Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität.

Es ist tief beeindruckend zu erleben, wie groß die Solidarität mit der Ukraine ist. Und es ist einfach überwältigend zu sehen, wie ausgeprägt die Bereitschaft der Menschen in Dinslaken, Voerde und Hünxe ist, den Bewohnern dieses Landes, in das die Truppen Putins den Krieg gebracht haben, beizustehen und ihnen nach besten Kräften zu helfen. Die Hilfsbereitschaft ist überwaltigend. Die Menschen aus unserer Region lassen sich nicht lumpen, wenn es darum geht, die Ukrainer mit Sachspenden zu unterstützen. Pakete mit Lebensmitteln, Kleidung, Hygieneartikeln werden gepackt und auf den Weg in das Land gebracht, in dem dieser schreckliche Krieg tobt. Und dann gibt es auch zahlreiche Privatpersonen, die sich unmittelbar für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine einsetzen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, um ihnen den Aufenthalt in einem fremden Land zu erleichtern. Ja, und es gibt Beispiele, dass Bürger Geflüchtete bei sich zu Hause aufgenommen haben, weil sie mit ihnen verwandtschaftlich verbunden oder befreundet sind, oder ihnen die Tür weit geöffnet haben, einfach weil da jemand vor ihnen stand, der in höchster Not aus seinem Land geflohen ist und nun Hilfe und ein Dach über dem Kopf benötigt. Diese Geflüchteten aus der Ukraine sind fast ausschließlich Frauen, Mütter mit Kindern. Wer die Gelegenheit hat, sich mit ihnen zu unterhalten, wird die Erfahrung machen, dass es diesen Frauen nicht leicht gefallen ist, ihre Heimat Hals über Kopf zu verlassen, sie sind diesen schweren Weg gegangen, weil sie ihre Kinder in Sicherheit bringen wollen. Wenn sie dies geschafft haben, dann ist ihr Blick wieder in die Heimat gerichtet, sie denken an das, was sie zurücklassen mussten, an ihre Männer, an andere Familienangehörige, die in der Ukraine geblieben sind, um sich den russischen Soldaten entgegen zu stellen und ihr Vaterland, das ihnen alles bedeutet, zu verteidigen. Deshalb wollen auch viele der Frauen schnellstmöglich wieder zurück in ihre Heimat, um die Männer im Kampf gegen die russischen Angreifer zu unterstützen – und sei es, indem sie für die Verpflegung ihrer Männer sorgen. Sie alle kämpfen aus tiefster Überzeugung, aus ganzem Herzen für die Freiheit und wollen sich einem Tyrannen nicht beugen.