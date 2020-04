Unsere Woche : Kinder brauchen unsere Hilfe

Ein Mädchen im Lager Moria auf der Insel Lesbos. Foto: dpa/Angelos Tzortzinis

Meinung Dinslaken Wer einen Eindruck gewinnen konnte von der Not und dem Elend, die in den Flüchtlingslagern auf der griechischen Insel Lesbos herrschen, der wird glücklich und dankbar sein, dass Deutschland einige unbegleitete minderjährige Jugendliche dort herausholen und aufnehmen will.

Dinslaken gehört zu den Kommunen, die sich zum Sicheren Hafen erklärt haben und bereit sind, einige Flüchtlinge zusätzlich zu den ihnen zugewiesenen aufzunehmen. Dinslaken will nun fünf Flüchtlingskindern eine Heimat bieten und ist auch bereit, dafür jährliche Kosten in Höhe von maximal 300.000 Euro zu übernehmen. Da der Rat in der Corona-Krise nicht tagen konnte, hat Bürgermeister Heidinger einen Dringlichkeitsbeschluss erwirkt, damit diese Kinder aufgenommen werden können. Auch gegen diesen Beschluss läuft Mirko Perkovic Sturm, dem Verwaltungschef wirft er vor, sich bei diesem Thema eine lästige Debatte ersparen zu wollen.

Wie kommt er darauf? Die Debatte ist doch längst geführt worden. Der Rat hat im Oktober vergangenen Jahres beschlossen, dem Bündnis der Städte und Gemeinden beizutreten, die sich zu einem sicheren Hafen erklären. Damit verbunden ist der feste Wille, zusätzlich bis den zugewiesenen Flüchtlingen bis zu 50 weitere Menschen aufzunehmen. Und das war mehr als nur ein Absichtserklärung. Daher ist es nur konsequent, dass dem Beschluss nun Taten folgen sollen. Es geht um Kinder, die unter für uns kaum vorstellbaren Bedingungen in einem Flüchtlingslager leben und dort auf sich allein gestellt sind. Ihnen Schutz zu bieten, neue Perspektiven zu eröffnen und so Lebensmut und Freude zurückzugeben, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Es ist auch eine Akt der Solidarität mit den Schwächsten, die für ihr Schicksal nicht verantwortlich sind und unsere Hilfe brauchen.

Ich wünsche Ihnen, trotz der zahlreichen Einschränkungen, denen wir alle in der gegenwärtigen Corona-Krise unterworfen sind, schöne und zudem erholsame Osterfeiertage.