Unsere Woche : Jeder ist für seinen Müll verantwortlich

Das Problem ist nicht neu, nur mal mehr oder weniger augenfällig. Es gibt immer Zeitgenossen, die zu Silvester Party machen, das neue Jahr mit Böllern und Feuerwerkskörpern begrüßen und kräftig auf den Jahreswechsel anstoßen.

Nach der Knallerei feiern sie dann drinnen weiter. Zurück bleiben ausgebrannte Knallkörper, leere Flaschen sowie Becher und zumeist auch noch anderer Müll. Für die Entsorgung ihres Silvesterabfalls fühlen sich diese Menschen nicht zuständig, das überlassen sie anderen. Wenn nicht Nachbarn oder andere Anwohner diesen liegengebliebenen Müll beseitigen, sind die kommunalen Reinigungskräfte gefragt. Das gilt besonders für öffentliche Plätze, Parks und Grünanlagen. Und machen wir uns nichts vor, auch wenn sie den Silvestermüll bei ihrer normalen Reinigungstour beseitigen, so ist dies immer Mehrarbeit, die nicht anfallen müsste, wenn jeder seinen eigenen Müll wegräumte. Das sollte in einer Gemeinschaft, in der jeder Verantwortung trägt, selbstverständlich sein.