Unsere Woche: Närrischer Lindwurm in Feierlaune Jetzt grassiert der Karnevalsbazillus

Mit der Machtübernahme durch die jecken Weiber ist der Straßenkarneval in seine heiße Phase getreten. Ein absoluter Höhepunkt steht uns in der hiesigen Region noch bevor: Tulpensonntag wird sich der Voerder Karnevalszug endlich wieder durch die Innenstadt schlängeln. Tausende Jecken jeden Alters werden dann freudig am Straßenrand stehen, das närrische Treiben verfolgen, gemeinsam singen und ihren Spaß haben.