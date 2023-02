Das Dinslakener Burgtheater Schmuckstück wieder zum Funkeln bringen

Das Burgtheater in der Dinslakener Altstadt ist ein Veranstaltungsjuwel, mit dem die Kommune sich schmücken kann. Aber auch Schmuckstücke müssen gepflegt und poliert werden, sonst verlieren sie ihren Glanz und funkeln irgendwann nicht mehr. Genauso ist es mit der Freilichtspielstätte. Sie ist längst in die Jahre gekommen und kann eine Frischzellenkur vertragen. Die Sanierung der denkmalgeschützten Anlage ist unumgänglich, denn kein Geld in die Spielstätte zu investieren und sie damit dem langsamen Verfall preiszugeben, stellt keine wirkliche Alternative dar. Also sollte nicht nur das Notwendigste gemacht werden, sondern das Burgtheater sollte in einen solchen Zustand versetzt werden, dass es den Anforderungen, die Veranstalter, Künstler und auch das Publikum an eine Veranstaltungsstätte stellen, erfüllt und damit wieder fit für die Zukunft ist.