Unsere Woche:Geldsegen nach dem Steag-Verkauf Die Stadt Dinslaken könnte nun endlich Schulden abbauen

Nun stellt sich allerdings die Frage, warum die Verwaltung in ihrer Vorlage für die Sondersitzung des Dinslakener Rates, der sich am 18. Oktober mit dieser Thematik beschäftigen wird, keine Überlegungen fixiert worden sind, was mit den Geldern geschehen könnte, die über die 110 Millionen Euro für die Stadtwerke hinausgehen. Vom nordrhein-westfälischen Bund der Steuerzahler kam schon der Hinweis, die Kommune möge doch auch mal an ihre Entschuldung denken. Dieser Rat ist durchaus berechtigt, denn auf der Agenda der Stadt Dinslaken stehen weitere Großprojekte, deren Umsetzung Millionen verschlingen und den Schuldenberg weiter anwachsen lassen werden. Da macht es doch Sinn, einen Teil des zu erwartenden Geldsegens zu nutzen, um endlich mal Schulden abzubauen und so auch die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommune zu stärken. Andernfalls würde sonst ganz schnell wieder das Schreckgespenst der drohenden Steuererhöhungen umgehen.