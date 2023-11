Unsere Woche: Die Schließung von Reel Die Leidtragenden sind die Beschäftigten, die bald ohne Job auf der Straße stehen

Die Tage des Dinslakener Real-Marktes sind gezählt. Die Filiale soll, so die Entscheidung der Real GmbH, bis zum 31. März des nächsten Jahres geschlossen werden. Überraschen dürfte diese Nachricht, so traurig sie auch für die davon Betroffenen ist, eigentlich kaum jemanden. Dass es bei Real nicht so richtig lief, zeigte sich auch an den Eigentümerwechseln der vergangenen Zeit. So wurde aus Real dann zwar Mein Real, aber aufwärts ging es nicht. Es gab Veränderungen in den Geschäftsräumen der Filiale und auch das Sortiment wurde teiweise umgestellt. Doch zu einem Kundenansturm hat dies offensichtlich nicht geführt, denn die Probleme blieben die alten.