Unsere Woche : Belastung Lohbergs durch Lkw-Verkehr ist unerträglich

Bei etlichen Lohbergern, die im Bereich der Hünxer Straße wohnen, liegen die Nerven blank. Der Schwerlastverkehr, der dort unterwegs ist, macht den Menschen das Leben schwer und wird von ihnen inzwischen längst als eine unzumutbare Belastung empfunden. Und sie haben damit Recht. Das wird auch jeder bestätigen, der zwar nicht selbst dort wohnt, sich aber einmal für einige Zeit an der Hünxer Straße im Bereich der Ortsdurchfahrt Lohberg hinstellt und bewusst darauf achtet, wie viele Lkw in welchen kurzen zeitlichen Abstäden dort herfahren. Denn muss man gar nicht lange warten, bis ein Laster vorbeifährt, der nächste und dann wieder einer und noch einer.

Die Lkw, die Bodenmaterial zur Halde Lohberg Nord Erweiterung transportieren und dann von dort zurückfahren, sorgen für eine enorme Lärm- und auch Abgasbelastung. Schon seit Jahren bringen Laster Bodenmaterial zur Halde, doch haben der Fahrten seit Oktober des vergangenen Jahres deutlich zugenommen. Immer lauter wird der Aufschrei der Betroffenen. Sie sind nicht mehr länger bereit hinzunehmen, dass weiterhin hunderte Lkw am Tag dort vorbei donnern. Im Sommer, wenn die Menschen gern die Fenster ihrer Wohnungen geöffnet haben, werden sie die Belastung durch den Schwerlastverkehr als noch gravierender empfinden, als zu anderen Jahreszeiten. Die Fenster geschlossen zu halten, damit man möglichst wenig von Verkehrslärm und Abgasen mitbekommt, ist auf Dauer keine Option.

Von der Dinslakener Stadtverwaltung und der Politik erwarten die Betroffenen schnelle Hilfe, doch die gibt es nicht. Denn eine kurzfristige Lösung des Problems ist nicht in Sicht. Gespräche werden zwar geführt, um die Problematik zu lösen, doch gibt es noch keine Ergebnisse, von denen eine deutliche Verbesserung der momentanen Situation zu erwarten ist.

Also proben einige Betroffene schon mal den Aufstand und kündigten an, sich an die Deutsche Umwelthilfe wenden zu wollen, die sich der Belastung durch den Schwerlastverkehr annehmen soll. Damit verbindet sich die Hoffnung, dass diese Organisation tätig wird, nötigenfalls auch vor Gericht zieht, um die Anwohner vor der unzumutbaren Belastung durch Lärm, Abgase und Feinstaub zu schützen – und nicht nur über das Problem redet, wie Politik und Verwaltung.