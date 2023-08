Unsere Woche: Dinslaken und die kommunalen Schulen Beste Voraussetzungen für Bildung schaffen

Natürlich kann nicht alles auf einmal gemacht werden, was nötig wäre, deshalb mussten Prioritäten gesetzt werden. Manchmal ist allerdings auch Sand im Getriebe der Verwaltung. Man denke nur an die Sporthalle der Ernst-Barlach-Gesamtschule, die nach einem Wasserschaden geschlossen und dann zu einem Totalschaden erklärt wurde. Seither vergingen Jahre, in denen die Schule ohne diese Anlage auskommen und der Sportunterricht für viele Gesamtschüler an anderen Standorten im Stadtgebiet stattfinden musste. Mittlerweile gibt es entsprechende Beschlüsse, dass die Ernst-Barlach-Gesamtschule eine neue Turnhalle bekommt, doch bis die Planungen stehen, das Bestandsgebäude abgerissen und mit den Neubauarbeiten begonnen und nach Fertigstellung in Betrieb genommen werden kann, wird noch viel Zeit vergehen.