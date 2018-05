Voerde: Ungewöhnlicher Einsatz der DLRG

Voerde Das Wasserstraßen-und Schifffahrtsamt setzt heute das mit einem Hydraulikbagger ausgestattete Schubboot Wesel ein, um das bei Rhein-Kilometer 799 - Höhe Voerde - aus dem Wasser ragende Metallteil zu bergen.

Ein großes, zusammengestauchtes Metallteil ragt in Ufernähe auf Rheinberger Seite bei Kilometer 799 aus dem Rhein. Entdeckt wurde es am vergangenen Mittwoch von Mitgliedern der Ortsgruppe Dinslaken der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die sich in ihrer Wachstation an der Frankfurter Straße in Möllen aufhielten. Heute soll das Schrottteil geborgen werden, wie Martin Wolters, Leiter des Außenbezirks Wesel des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Duisburg-Rhein, gestern auf Nachfrage erklärte. "Wir setzen unser Schubboot Wesel ein, das über einen Hydraulikbagger verfügt", wie Wolters ankündigte. Von dem Metallteil gehe "aktuell keine akute Gefahr aus", da es sich in Ufernähe befindet, wo kein Schiff drankommen, wegtreiben könne es auch nicht.