Zeuge beobachtet Vorfall Seniorin fährt beim Einparken mit ihrem Wagen anderen Pkw an

Die Polizei sucht eine etwa 70-jährige Frau, die eine Unfallflucht begangen haben soll. Eine 38-jährige Frau hatte am Donnerstag, 25. April, gegen 9 Uhr, ihren grauen Daimler Chrysler auf dem Parkstreifen an der Roonstraße abgestellt, wie die Polizei mitteilt. Ein Zeuge beobachtete, wie eine andere Frau mit ihrem Auto versuchte, vor dem grauen Wagen einzuparken. Dabei sei sie mit ihrem Fahrzeug gegen das Auto der 38-Jährigen gestoßen. Danach habe die Seniorin, ohne sich um den Schaden zu kümmern, den Unfallort verlassen. Bei der unbekannten Frau, die nun gesucht wird, soll es sich um eine etwa 70-jährige Dame handeln, die mit einem dunkelblauen Mazda 2 unterwegs war. Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.