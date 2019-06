Unfallflucht in Dinslaken : Radfahrerin verletzt sich nach Sturz am Kopf

Dinslaken Eine 59-jährige Fahrradfahrerin aus Duisburg ist am Freitag verletzt worden, nachdem sie an der Holtener Straße einem Auto ausweichen musste und dabei stürzte. Die Pkw-Fahrerin fuhr danach weiter.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die bisher unbekannte Pkw-Fahrerin am Freitag um 12.25 Uhr aus einer Hofeinfahrt an der Holtener Straße. Hierbei übersah sie die Radfahrerin, welche den querenden Fahrradweg befuhr. Als die Radfahrerin auswich, stürzte sie auf die Straße und zog sich eine leichte Verletzung am Kopf zu. Die Pkw-Fahrerin bog anschließend auf die Holtener Straße in Richtung Dinslaken ab und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen konnten angeben, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen schwarzen Ford (SUV, C-Max oder S- Max) handelte, der von einer blonden Frau gefahren worden sei. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter Tel. 02064-6220.