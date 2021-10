Unfall auf der B8 in Dinslaken : BMW rammt Laterne und Firmen-Zaun – drei Verletzte

Unfall auf der B8 in Dinslaken

Dinslaken Ein 37-jähriger BMW-Fahrer ist auf der Bundesstraße 8 in Dinslaken auf Höhe eines Autohauses von der Fahrbahn abgekommen. Es gab drei Verletzte und erhebliche Sachschäden im Umfeld.

Am späten Dienstagabend ist es auf der Bundesstraße 8 zu einem Unfall mit drei Verletzten gekommen. Ein 37-jähriger Mann aus Dinslaken war gegen 22.20 Uhr mit einem BMW auf der Weseler Straße (B8) unterwegs. Er kam aus Richtung Duisburg und fuhr in Richtung Luisenstraße.

Unmittelbar hinter der Bahnunterführung kam der Dinslakener nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr in Höhe des dortigen Autohauses eine Straßenlaterne und kam erst nach zirka 100 Metern zum stehen, als er vor dem Gelände einer weiteren Firma gegen einen Metallzaun prallte. So schildert die Polizei den Unfallhergang.

Eine 21 Jahre alte Fahrerin aus Voerde fuhr unmittelbar nach dem Verkehrsunfall über abgerissene Fahrzeugteile. Dabei entstand ein leichter Sachschaden an ihrem Auto, die Frau kam aber mit dem Schrecken davon.

An seinem Wagen, an der Straßenlaterne und am Zaun entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Dinslaken beschreibt, dass die Laterne durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gerissen und mitgeschleift wurde. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der drei Verletzten.