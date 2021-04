Mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht : Frau fährt mit Pedelec gegen Poller und verletzt sich dabei schwer

Voerde Der Unfall ereignete sich auf der Heidestraße, kurz vor der Grenzstraße

Schwere Verletzungen erlitt am vergangenen Mittwoch gegen 18.35 Uhr eine Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall. Die 56-jährige Frau aus Voerde war nach Mitteilung der Polizei mit ihrem Pedelec auf der Heidestraße aus Richtung Hammweg kommend, in Fahrtrichtung Grenzstraße unterwegs. Kurz vor der Grenzstraße kam es zu einer Kollision mit einem Poller, woraufhin die 56-Jährige zu Boden stürzte. Durch den Sturz erlitt die Frau so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen zu einem Weseler Krankenhaus gefahren werden musste.